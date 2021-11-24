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Ужас! Троллейбус задавил 86-летнюю бабушку в Минске - она переходила дорогу на зеленый свет

О смертельном наезде на улице Мирошниченко сообщает ГАИ Минска.

"Сегодня около 14 часов  водитель троллейбуса двигался по ул.Мирошниченко со стороны ул.Гамарника в направлении МКАД и вблизи дома №2А совершил наезд на женщину 1935 г.р. 

Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 

В результате ДТП женщина скончалась на месте. 

По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
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