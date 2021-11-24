"Сегодня около 14 часов водитель троллейбуса двигался по ул.Мирошниченко со стороны ул.Гамарника в направлении МКАД и вблизи дома №2А совершил наезд на женщину 1935 г.р.





Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.





В результате ДТП женщина скончалась на месте.





По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.











