



Хотя конкретных данных по пенсии нет, эксперт по гендерным проблемам, доктор филологических наук Ирина Сидорская утверждает, что разрыв в ее величине еще больше за счет того, что мужчины выходят на пенсию позже.





"Пенсия женщин намного меньше, чем средняя пенсия мужчин. Часто пенсия мужа считается более значимым источником дохода, чем деньги жены. Получается, мужчины живут на пенсии меньше, но значительно более обеспеченными", - сказала Сидорская в Смартэфире в среду.





По ее даныным, пожилых беларусов в возрасте 65+ около 1,5 млн человек. Это почти 16% всего населения страны. Старых людей, чей возраст считается от 80 лет, около 358 тыс., или 3,8% от всего населения.