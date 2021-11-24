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Глава БПЦ предлагает относиться к мигрантам как к "пришельцам"

Митрополит Минский и Заславский Патриарший экзарх Беларуси Вениамин призвал беларусов и жителей европейских стран проявить милосердие и сострадание по отношению к "застрявшим" на белорусско-польской границе беженцам и сравнил их с "пришельцами".


"К ним надо относиться, как к "пришельцам". Именно так Ветхий завет призывает относиться ко всем странникам в нашей жизни. Библия говорит, что и мы пришельцы на этой земле, как и многие отцы наши. Поэтому по отношению к странникам и пришельцам надо проявлять милосердие и сострадание, в сложную минуту их поддержать и напитать их хлебом", - рассказал он в среду во время пресс-конференции в Минске.

Глава БПЦ отметил, что, согласно религиозному учению, все люди, прожив жизнь на земле, будут давать свой ответ за собственные поступки перед Богом, и призвал всех, от кого зависит миграционный кризис и судьбы людей на границе, помочь им.

"Хотелось бы, чтобы все пошли навстречу этим бедным людям, которые оказались в такой ситуации. Тем более, что приближается Рождество Христово, скоро начинается Рождественский пост, время скорби, когда верующие люди делают добрые дела", - напомнил он.

"Да, очень важно и накормить, и одеть этих людей. Но еще важнее решить саму проблему", - добавил он.
Источник: interfax.by
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