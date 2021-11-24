



Парень из Гродно около 5 лет назад переехал в Москву. "Для вовлечения в занятие проституцией он знакомился с парнями в интернете. В переписке предлагал заработать, оказывая услуги сексуального характера на территории Российской Федерации. Обещал комфортные условия проживания, полную конфиденциальность, а также вознаграждение - порядка $1 тыс", - рассказали в МВД.





На встречу с претендентами уроженец Гродно приезжал лично. Одна из них прошла под контролем оперативников.





"В назначенное время в Оршу приехали два брестчанина 19 и 21 года. Пообщавшись с потенциальным работодателем, все вместе сели в такси и отправились в сторону границы. На трассе автомобиль был остановлен, организатор задержан", - сообщили в ведомстве.





Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией, сопряженную с вывозом граждан за рубеж.