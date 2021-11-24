Двух брестчан пытались вывезти в Москву для занятия проституцией
Милиция задержала 29-летнего уроженца Гродненской области, который собирался вывезти двух брестчан в Москву для занятия проституцией, сообщает МВД.
Парень из Гродно около 5 лет назад переехал в Москву. "Для вовлечения в занятие проституцией он знакомился с парнями в интернете. В переписке предлагал заработать, оказывая услуги сексуального характера на территории Российской Федерации. Обещал комфортные условия проживания, полную конфиденциальность, а также вознаграждение - порядка $1 тыс", - рассказали в МВД.
На встречу с претендентами уроженец Гродно приезжал лично. Одна из них прошла под контролем оперативников.
"В назначенное время в Оршу приехали два брестчанина 19 и 21 года. Пообщавшись с потенциальным работодателем, все вместе сели в такси и отправились в сторону границы. На трассе автомобиль был остановлен, организатор задержан", - сообщили в ведомстве.
Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией, сопряженную с вывозом граждан за рубеж.
Источник: smartpress.by
14:25 24/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение