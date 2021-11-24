В сообщении прокуратуры говорится, что в ходе изучения счетов учреждения были установлены факты поступления средств от резидентов Литвы.





Учредитель и директор учреждения пояснил, что центр оказывал услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности в Беларуси благотворительному и спонсорскому фонду Forum Syd Baltika, фонду благотворительности и поддержки ForumCiv Eastern Europe.





Прокуроры посмотрели в интернет и установили, что данные фонды выделяют гранты и «поддерживают общественные группы и инициативы, работающие в области демократии, прав человека, защиты окружающей среды и гендерного равенства».





В прошлом году учредитель центра привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий.





В итоге прокуроры пришли к выводу, что учреждение «Адвакацыя» финансировалось иностранными благотворительными фондами, которые стремились повлиять на политическую обстановку в стране.





Это и послужило основанием для ликвидации, пишет reform.by



