



Утверждается, что Моргенштерна видели утром 24 ноября вместе с женой и охранником при посадке на поезд «Москва-Минск» в Смоленске. При этом концертов в Смоленске у Моргенштерна запланировано не было.





Фрагмент выступления Бастрыкина, в котором он заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в интернете, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность», опубликовал портал URA.RU.





Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин позже заявил в разговоре с «Лентой.ру», что после заявления Бастрыкина опасается давления на доверителя со стороны сотрудников ведомства.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Бастрыкина, отметил, что выдвигать обвинения — прерогатива СК.