



Соответствующий указ подписал сегодня укашенко.





Согласно указу, летчики удостоены звания за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».





Напомним, 19 мая во время выполнения учебно-тренировочного полета на Як-130 в районе Барановичей майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко увели падающий самолет от жилых домов, но не успели катапультироваться и погибли.



