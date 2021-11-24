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Погибшим в Барановичах летчикам Ничипорчику и Куконенко присвоено звание "Герой Беларуси"

Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко получили звание «Герой Беларуси» посмертно.


Соответствующий указ подписал сегодня укашенко.

Согласно указу, летчики удостоены звания за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Напомним, 19 мая во время выполнения учебно-тренировочного полета на Як-130 в районе Барановичей майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко увели падающий самолет от жилых домов, но не успели катапультироваться и погибли.
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