Погибшим в Барановичах летчикам Ничипорчику и Куконенко присвоено звание "Герой Беларуси"
Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко получили звание «Герой Беларуси» посмертно.
Соответствующий указ подписал сегодня укашенко.
Согласно указу, летчики удостоены звания за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
Напомним, 19 мая во время выполнения учебно-тренировочного полета на Як-130 в районе Барановичей майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко увели падающий самолет от жилых домов, но не успели катапультироваться и погибли.
13:30 24/11/2021
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