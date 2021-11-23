"Дороги надо чистить, а они листья убирают". Беларусы снова возмущаются работой коммунальщиков
Видео, на котором видно, как люди в оранжевых жилетах при помощи трактора убирают усыпанную снегом опавшую листву, в редакцию Intex-press прислала жительница Барановичей.
Видеозапись была сделана 23 ноября на улице Коммунистической. По словам автора, снять ролик подтолкнула странная, по мнению горожанки, работа коммунальных служб города во время снегопада в Барановичах.
"Ехала сегодня по улице Брестской – гололед, авария за аварией. Позвонила в ЖЭС, стала ругаться, там говорят, мол, дорогу чистили, хотя на самом деле она даже не посыпана была ничем! – рассказала Intex-press горожанка. – И вот, двигаясь дальше по Коммунистической, я вижу такую картину. Дороги надо чистить, а они листья убирают!"
12:45 24/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение