+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Дороги надо чистить, а они листья убирают". Беларусы снова возмущаются работой коммунальщиков

Видео, на котором видно, как люди в оранжевых жилетах при помощи трактора убирают усыпанную снегом опавшую листву, в редакцию Intex-press прислала жительница Барановичей.



Видеозапись была сделана 23 ноября на улице Коммунистической. По словам автора, снять ролик подтолкнула странная, по мнению горожанки, работа коммунальных служб города во время снегопада в Барановичах.

"Ехала сегодня по улице Брестской – гололед, авария за аварией. Позвонила в ЖЭС, стала ругаться, там говорят, мол, дорогу чистили, хотя на самом деле она даже не посыпана была ничем! – рассказала Intex-press горожанка. – И вот, двигаясь дальше по Коммунистической, я вижу такую картину. Дороги надо чистить, а они листья убирают!"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]