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На прививку от COVID-19 можно идти и в детскую поликлинику

По крайней мере в Минске.

Жители столицы теперь могут привиться и в детских поликлиниках. 

По словам главного врача 6-й детской поликлиники Анны Котовой, взрослых в этом медучреждении прививают уже три недели. Доступен для них препарат китайского производства Vero Cell.

Как сообщает Минск-новости, для прохождения вакцинации пациенту требуется заполнить анкету, таким образом рассказав о своем самочувствии, и пройти осмотр в процедурном кабинете. Однако сертификат о получении прививки необходимо будет забирать в поликлинике для взрослых.
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