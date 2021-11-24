На прививку от COVID-19 можно идти и в детскую поликлинику
По крайней мере в Минске.
Жители столицы теперь могут привиться и в детских поликлиниках.
По словам главного врача 6-й детской поликлиники Анны Котовой, взрослых в этом медучреждении прививают уже три недели. Доступен для них препарат китайского производства Vero Cell.
Как сообщает Минск-новости, для прохождения вакцинации пациенту требуется заполнить анкету, таким образом рассказав о своем самочувствии, и пройти осмотр в процедурном кабинете. Однако сертификат о получении прививки необходимо будет забирать в поликлинике для взрослых.
12:46 24/11/2021
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