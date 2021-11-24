Больше всего номинаций получил джазовый исполнитель Джон Батист — он может получить до 11 наград. Сразу на восемь премий претендуют музыканты Джастин Бибер, H.E.R. и Doja Cat. Еще семь статуэток в виде граммофона, которые вручаются с премией, могут получить Билли Айлиш и Оливия Родриго, сообщает





Среди других номинантов — шведская группа ABBA, певица Lady Gaga и исполнитель Тони Беннет.





В этом году премию «Грэмми» вручат в 64-й раз. Награды выдадут победителям в 86 категориях за работы, которые вышли между 1 сентября 2020 года и 30 сентября текущего года.





Церемония состоится 31 января 2022 года, ее будут транслировать телеканалы CBS и Paramount+. Также посмотреть шоу можно будет в формате стрима на YouTube-канале NARAS.





В прошлом году церемония вручения «Грэмми» состоялась в гибридном формате. Ее перенесли с января на середину марта из-за сложной эпидемиологической обстановки в штате Калифорния.





Тогда Билли Айлиш получила награду за лучшую запись, еще одна статуэтка досталась ей за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде.





Победителем в номинации «Альбом года» стала американская поп-исполнительница Тэйлор Свифт. Также награду получили певицы Дуа Липа и H.E.R.





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