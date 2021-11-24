+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В США объявили номинантов на "Грэмми"

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США (NARAS) опубликовала список номинантов на премию «Грэмми» в 2022 году.

Больше всего номинаций получил джазовый исполнитель Джон Батист — он может получить до 11 наград. Сразу на восемь премий претендуют музыканты Джастин Бибер, H.E.R. и Doja Cat. Еще семь статуэток в виде граммофона, которые вручаются с премией, могут получить Билли Айлиш и Оливия Родриго, сообщает 

Среди других номинантов — шведская группа ABBA, певица Lady Gaga и исполнитель Тони Беннет.

В этом году премию «Грэмми» вручат в 64-й раз. Награды выдадут победителям в 86 категориях за работы, которые вышли между 1 сентября 2020 года и 30 сентября текущего года.

Церемония состоится 31 января 2022 года, ее будут транслировать телеканалы CBS и Paramount+. Также посмотреть шоу можно будет в формате стрима на YouTube-канале NARAS.

В прошлом году церемония вручения «Грэмми» состоялась в гибридном формате. Ее перенесли с января на середину марта из-за сложной эпидемиологической обстановки в штате Калифорния. 

Тогда Билли Айлиш получила награду за лучшую запись, еще одна статуэтка досталась ей за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде. 

Победителем в номинации «Альбом года» стала американская поп-исполнительница Тэйлор Свифт. Также награду получили певицы Дуа Липа и H.E.R.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/619dd6b19a794777558c0b30?from=newsfeed
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]