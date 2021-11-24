Среди десяти поступивших вариантов названия проектируемых улиц в микрорайоне были и предложения, которые касались авиакатастрофы, случившейся в небе над Барановичами в мае 2021 года.





«Решили обратиться с инициативой к депутатам горсовета о присвоении улицам имен летчиков, которые трагически погибли в мае, уводя самолет от плотной жилой застройки. Предложено одну улицу назвать именем майора Ничипорчика, а вторую – лейтенанта Куконенко», – сообщил БелТА председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.





По его словам, сослуживцы погибших летчиков из Лидской авиабазы обращались к властям города, чтобы были увековечены не только фамилии летчиков, но и их воинские звания.





Микрорайон Северный-2 в Барановичах только закладывается: там прокладывают основные инженерные и транспортные коммуникации. Первая очередь предусматривает введение в эксплуатацию около 250 тысячи квадратных метров жилья. Многоэтажные дома начали строить уже в нынешнем году.





«В микрорайоне закладывают две улицы, которые перпендикулярны друг другу. Уже видны их очертания. Они будут сделаны по новой технологии – в бетонном исполнении», – обратил внимание Юрий Громаковский.





Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая 2021 года потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, которым управлял экипаж в составе майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко.