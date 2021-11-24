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Тюремная литература. Как политзаключенные пишут стихи и рассказы в СИЗО

Находясь под длительным арестом, некоторые политзаключенные занимаются творчеством и присылают на волю свою стихи и рассказы. О чем они пишут?

Тюремная литература. Как политзаключенные пишут стихи и рассказы в СИЗО
Чтобы отвлечься от тюремной реальности, некоторые белорусские политзаключенные, которые уже долгое время содержатся в СИЗО, стали заниматься творчеством - писать стихи, рассказы, сказки и даже романы. 

В них они описывают свой тюремный быт, осмысляют опыт, делятся философскими размышлениями, а затем присылают родным и коллегам на волю. DW рассказывает о творчестве трех известных политзаключенных Беларуси.

Медиаменеджер Александров пишет стихи и перевел гимн ФК "Ливерпуль"

Писать стихи журналист и медиаменеджер Андрей Александров начал задолго до тюремного заключения. Как рассказывает его друг и глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, примерно в 2015 году они вместе с другими, связанными с журналистикой людьми вроде Алеся Липая организовали домашний литературный клуб, где читали свои и чужие стихи.

"Андрей был постоянным членом нашего клуба, читал свои стихи. Кроме того в 2016 году украинская группа "Колiр" записала белорусскоязычную песню на его стихотворение "Застацца сабой" (Остаться собой. - Ред.), довольно популярная песня была", - вспоминает Бастунец.

В СИЗО на улице Володарского в Минске Андрей Александров оказался в январе 2021 года, первоначально его обвинили в финансировании протестов, а затем в измене государству и уклонении от уплаты налогов. 

Из тюрьмы он продолжает писать стихи и присылает их своим друзьям, которые затем публикуют их в Facebook. Так, социолог Оксана Шелест получила от него стихотворение на белорусском языке, в котором он сравнивает решетку, через которую смотрит на небо, со значком "#".


Также, как рассказывает Андрей Бастунец, в тюрьме Александров перевел на белорусский язык гимн футбольного клуба "Ливерпуль", за который болеет: "Ты нiколi не будзеш адзiн" (Ты никогда не будешь один. - Ред.). 

"Конечно, его стихи из тюрьмы отличаются от того, что он писал раньше, но этот мотив - ты никогда не будешь один - и другие мобилизующие и жизнеутверждающие строки у него в стихах постоянно звучат, как ни странно", - отмечает Бастунец.

Дочки Александра Василевича читают сказки про "папу и пингвина"

Совладелец рекламного агентства Vondel/Hepta и компании Mint Media (издания Kyky.org и "The Village Беларусь") Александр Василевич до тюрьмы творчеством не занимался, если только таковым не считать рекламное копирайтерство, рассказывает DW его жена Надежда Зеленкова

Теперь же своим дочкам, 7-летней Адели и маленькой Уршуле, которая родилась уже после его ареста, он присылает сказки под названием "Папа и Пингвин".

В этих сказках бизнесмен рассказывает о своем быте в тюрьме, осмысляет свои эмоции и переживания, объясняет дочери термины вроде "когнитивный диссонанс" и "фрейминг" и рассуждает про добро и зло. 

"Мрак и скучняк вокруг. А ты делаешь что-то хорошее, пусть и немного. Добрые поступки. И света становится больше. Мир меняется. Пусть не так быстро, как все хотят", - говорит герой сказки.

Жена Василевича Надежда Зеленкова оформила 9 сказок в электронную книгу, которую каждый может себе распечатать. "Тираж делать не планировали, да и где ее продавать в Беларуси? В первую очередь мы хотели сделать Саше подарок на день рождения, ее оформить и опубликовать".

Пингвина для обложки книги нарисовала дочка Аделя. "Дочери прикольно так общаться с ним сказками, она в ответ ему тоже иногда пишет. Думаю, это помогает ей представлять папу в волшебном мире Пищаловского замка, где живут пингвины - не знаю, хорошо ли это", - рассказывает Зеленкова. 

Саму Надежду радует, что Александр в тюрьме концентрируется на том хорошем, что есть. "Мне кажется, это помогает ему и ребятам вокруг не фокусироваться на ужасе и аду, а понимать, что жизнь продолжается".

В тюрьме бизнесмен содержится с августа 2020 года, доподлинно статья обвинения не известна, так как из-за подписки о неразглашении ее никто не может озвучить. "Подробностей дела у меня нет, я тоже под подпиской и до сих под подозреваемая в его деле. Комментировать не могу, да и нечего сейчас", - говорит Надежда Зеленкова.

Юрист Максим Знак - песни, рассказы и фантастический роман

Во время президентских выборов прошлого года известный юрист Максим Знак был членом штаба экс-банкира Виктора Бабарико. И хотя его публичные высказывания касались сугубо правовых вопросов, в сентябре 2020 года, на следующий день после ареста Марии Колесниковой, его задержали, а спустя год в закрытом суде дали 10 лет колонии за создание "экстремистского формирования" и заговор с целью захвата власти.

Уже летом 2020 года стало известно, что Максим - творческий человек. Как рассказывает его сестра Ирина Козикова, до ареста он в основном писал песни на белорусском языке, у него записано несколько студийных альбомов. 

"К сожалению, в тюрьме гитары нет, поэтому музыку он сочинить не может, но присылает стихи - потенциальные песни". Кроме того, сейчас его коллеги-адвокаты создали группу "Правовой дефолт" и исполняют песни Максима Знака на стихи, которые он присылает из тюрьмы.

Сейчас в тюрьме Максим уже полностью написал цикл из ста тюремных рассказов "Зекамерон" - короткие истории о быте с философскими рассуждениями. "Очень жаль, но на волю эти рассказы не передают, ему возвращают обратно. Мы получили только 5 из 100", - сетует сестра Знака. 

Кроме того, как Максим Знак рассказывал в интервью DW из СИЗО, что в заключении он написал фантастический роман "Лепсер": "Роман в объеме получился на две общие тетради, правда, единственными читателями стали его сокамерники. Говорит, высоко оценили".

Все произведения Максима, вышедшие на волю, Ирина Козикова собирает и публикует в телеграм-канале "Невероятные письма" и надеется, что когда-то получится оформить их в сборник и издать, но пока, по ее словам, это невозможно. 

"Восхищает, что Максим продолжает творить даже в тяжелых условиях. Наверное, для него это своеобразная психотерапия - высказать то, о чем ты думаешь в стихотворной форме или как рассказ", - говорит сестра Максима Знака.
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