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Барановичи: в ДОТе нашли обгоревшие тела мужчины и женщины

Два обгоревших тела нашли в Барановичах – в ДОТе, расположенном в лесопосадке. Обстоятельства гибели людей устанавливает Следственный комитет.



Как сообщили в СК, погибшие – 59-летний мужчина и 59-летняя женщина без определенного места жительства.


По одной из версий следствия, пишет Tomin.by, помещение долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны они использовали в качестве жилья – об этом свидетельствует наличие продуктов питания, одежды и обуви.
 
В рамках проверки СК проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд исследований для установления обстоятельств произошедшего и причин возгорания.

 
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