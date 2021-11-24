Барановичи: в ДОТе нашли обгоревшие тела мужчины и женщины
Два обгоревших тела нашли в Барановичах – в ДОТе, расположенном в лесопосадке. Обстоятельства гибели людей устанавливает Следственный комитет.
Как сообщили в СК, погибшие – 59-летний мужчина и 59-летняя женщина без определенного места жительства.
По одной из версий следствия, пишет Tomin.by, помещение долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны они использовали в качестве жилья – об этом свидетельствует наличие продуктов питания, одежды и обуви.
В рамках проверки СК проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд исследований для установления обстоятельств произошедшего и причин возгорания.
09:52 24/11/2021
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