



Актриса Светлана Светличная госпитализирована в московскую психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.





Утверждается, что артистка обратилась ко врачам из-за проблем с сердцем, но во время лечения медики обнаружили изменения в ее поведении и направили в другое медучреждение.





Сейчас Светлана Светличная получает медицинскую помощь в профильной клинике.





Светлан Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе, "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".