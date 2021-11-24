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Актрису Светлану Светличную поместили в психиатрическую клинику

Напомним, недавно была странная история с ее пропажей.


Актриса Светлана Светличная госпитализирована в московскую психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что артистка обратилась ко врачам из-за проблем с сердцем, но во время лечения медики обнаружили изменения в ее поведении и направили в другое медучреждение.

Сейчас Светлана Светличная получает медицинскую помощь в профильной клинике.

Светлан Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе, "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".
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