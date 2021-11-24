



Беспечное поведение граждан остается основной причиной киберпреступлений, отметил Алексей Новаш. По его словам, пишет БЕЛТА, преступники меняют способы, подходы к гражданам, используют методы социальной инженерии. Однако кем бы ни представлялся звонящий человек, ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях априори нельзя передавать сторонним гражданам идентификационные, личные данные. Если возникают вопросы с движением денежных средств, можно позвонить в банковское учреждение. При этом его сотрудник не будет задавать вопросов, связанных с непосредственным доступом к счету, а пригласит клиента в банк для разрешения любого вопроса.





Начальник управления отметил, что уловки мошенников совершенствуются. Изначально звонившие представлялись сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов и просили потенциальных жертв предоставить идентификационные данные, позволяющие получить доступ к их счету. При этом мошенники говорили, что со счетом потерпевшего якобы совершаются некие несанкционированные действия. Сейчас же мошенники, понимая, что правоохранительными органами проведена определенная профилактическая работа, меняют свои подходы. В настоящее время они предлагают потенциальной жертве оформить на свое имя кредит под предлогом того, что нужно якобы отследить каких-то недобр совестных сотрудников банковских учреждений. В результате счет пот� �циальной жертвы пополняется большей суммой и размеры хищения достигают серьезных сумм.





Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Иван Судникович отметил, что специализированные подразделения СК и МВД занимаются раскрытием и расследованием киберпреступлений. Наработан колоссальный опыт, применяются самые современные методики. Однако во многом из-за личной беспечности за последние три года число киберпреступлений выросло в 10 раз. Как правило, атака на граждан идет из других стран.





Правоохранительный блок в сотрудничестве с банковским сектором, интернет-провайдерами, мобильными операторами, другими субъектами по борьбе с киберпреступлениями и по защите информационной безопасности выработал стратегию, которая планомерно реализовывается. Например, действует принцип "нулевой ответственности". Это значит, что если банк виноват в утечке данных и после этого было совершено хищение, он возместит деньги пострадавшему. Более того, банки внедрили правила информационной безопасности и технические инструменты, которые позволяют им защитить свои системы, инфраструктуру от кибератак. Внедряются серьезные продвинутые аналитические системы, позволяющие выявить нестандартное поведение клиентов и пользователей банковских систем, чтобы заподозрить мошенников и заблокировать или доступ к счету, или проведение операции. "Этот пробел уже закрыт. И сегодня основная причина преступлений - халатность наших граждан", - сказал он.





Иван Судникович обратил внимание на три момента, которые нужно учитывать, чтобы не стать жертвой киберпреступников. В частности, при регистрации в интернет-банкинге не использовать простые пароли, содержащие в том числе свою дату рождения. Следует разделять использование рабочих и личных мобильной почты и номера мобильного телефона. Некоторые регистрируются в личных аккаунтах с использованием своих личного телефона и электронной почты, а потом используют их же при регистрации на финансовых инструментах. "Это тонкое место: преступник, завладев вашими реквизитами, может получить доступ к счету", - подчеркнул эксперт.





На мобильном телефоне следует установить антивирус. При использовании телефонов есть и другая опасность. "Сегодня распространена оплата мобильным телефоном. То есть добавление к инструментам мобильного телефона своих банковских карт. Это удобно, но также это позволяет похитить преступникам реквизиты", - пояснил старший следователь. Чтобы избежать этого, в частности, следует использовать разные коды для разблокировки телефона и совершения платежей.





"Третье тонкое место - сам человек. Если звонок поступает через мессенджер с неизвестного номера, просто не отвечайте. Как показывают уголовные дела, в самом начале разговора гражданин понимает, что его обманывают. Но преступник настолько подготовлен и применяет такие психологические уловки, что выуживает у граждан реквизиты доступа к счету, а иногда заставляет перевести все свои накопления на другой счет", - пояснил Иван Судникович. Также он порекомендовал не переходить по ссылкам, которые сбрасывают с непонятных номеров.





Кроме того, на разные случаи следует иметь несколько банковских карт, отметил эксперт. Он обратил внимание, что сегодня регистрируется вал крупных хищений. Это связано с тем, что граждане хранят на карт-счетах большие суммы денег, которые копили годами и которых лишаются из-за беспечности. Иван Судникович порекомендовал хранить сбережения на отдельной банковской карте, которая не используется для совершения платежей в розничных магазинах, на заправках и в интернете. Для онлайн-платежей лучше иметь виртуальную карту и переводить на нее только ту сумму, которую планируется потратить в онлайн-магазине. Отдельную карту также советуют использовать и для розничных платежей.





Начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Андрей Ковалев заметил, что мошенничество посредством интернета - сегодня самый распространенный вид преступления в мире, и он набирает обороты. Различные уловки, способы и методы мошенников постоянно и очень быстро меняются. Это хорошо спланированная, организованная преступность, от которой страдают и несовершеннолетние, и люди более старшего возраста. Появился такой термин, как "цифровая гигиена". Стоит ввести и другой - "цифровое воспитание", считает Андрей Ковалев.