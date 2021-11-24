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А вы знали? 24 ноября — День угощения домового молоком

Сегодня, 24 ноября, не забудьте поставить тарелку с молоком, чтобы порадовать своего домового.



 
Когда появился этот праздник? Кто его придумал? История умалчивает... Но в календаре он есть. И даже существуют ритуалы, как правильно нужно угощать своего домового молоком.
 
Обязательное условие — тарелка с молоком должна быть только для домового. Угощать нужно утром или днем, но никак не вечером. Тарелка, в которую вы нальете молоко, должна быть маленькой. 
 
Если вечером вы обнаружите, что молоко пропало из тарелки, которую вы оставили для домового, не радуйтесь. Это не домовой его выпил а, вероятно, ваш любимый домашний питомец. Все знают, что домовой — это дух. И питаться он будет исключительно духом еды.
 
Если вы верите, что с вами живет этот мифический персонаж, то угостите его в этот день молоком.
 
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