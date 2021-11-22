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Фотофакт: Вот он какой – пущанский креатив

Не секрет, что маркетологи много внимания уделяют названию продукта своей компании. На профессиональном языке - неймингу.

«Суровый пущанский нейминг», – назвал фото автор


Наблюдательный житель Каменецкого района недавно набрел в торговле на один из любопытных примеров нейминга, который оживил его хронику в Фейсбук и повеселил подписчиков.
 
Подписчики тоже вдохновились и прокомментировали такой креативный подход пущанских маркетологов.

«Как в анекдоте, еще должна быть приписка «чего его пробовать»,- написала одна из них в комментарии.

На это видимо и рассчитывают авторы такого непривычного названия шпика. Потребитель наверняка не пройдет мимо утверждения «Сало як сало», да и возьмет попробовать. Качество продуктов национального парка “Беловежская пуща” всегда было на высоте, да и цена в наше время вполне приемлемая.

К слову, пишет 1reg.by, недавно в соседней Украине поднялись цены на сало. Эксперты в целом фиксируют  небольшой, но стабильный рост на этот традиционный продукт. В месяц цена на него растет на десять процентов.  В ноябре цена соленого сала составила 185 грн (17,2 рубля) за килограмм, по подсчетам издания «Куркуль», это на 40 грн больше, чем в сентябре.

«Значительное удорожание соленого сала произошло еще в октябре, когда стоимость резко возросла на 20 грн/кг, или 13%. С октября по ноябрь цена выросла еще на 20 грн/кг, или 11%», — пишет «Куркуль».

Ноябрьский це ник на сало в Украине стал рекордно высоким за последние несколько лет, отмечает издание. Стоимость свежего сала на рынке при этом  134,6 грн/кг (более 13 рублей). Оно прибавило в цене 28 грн в сравнении с началом года.
Источник: Антон Александров
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