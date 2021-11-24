Директора Коласовского театра в Витебске уволят за фразу «Жыве Фландрыя!»?
В Национальном академическом драмтеатре имени Якуба Коласа с 1 декабря увольняют директора Александра Старых, как сообщает телеграм-канал vitebsk_info.
Чиновникам от культуры не понравился спектакль «Ціль», в котором звучала фраза «Жыве Фландрыя!».
21 ноября состоялся премьерный показ, на котором присутствовали министр культуры Анатолий Маркевич, представитель министерства Ирина Дрига, а также руководство Витебской области. Пьесу создал драматург Григорий Горин по мотивам романа «Тиль Уленшпигель».
После окончания премьерного спектакля чиновники выступили с речами и вручили актерам и сотрудникам награды в честь 95-летия театра. Однако позже «Ціль» был снят с репертуара.
09:22 24/11/2021
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