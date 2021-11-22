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Недавно был подписан указ, пишет Thinktanks.by, который открывает новые возможности для общественного объединения «Знание».





На протяжении ближайших двух лет государственные организации и учреждения будут закупать работы и услуги «Знания» по процедуре закупки из одного источника. То есть без возможности поучаствовать в тендере конкурентам.





Кроме того, центральному офису объединения и его региональным структурам на 2021-22 годы выделят бесплатно помещения для работы.





Также указ значительно расширяет сферу деятельности объединения.





Теперь «Знание» будет заниматься «популяризацией отечественной истории, распространением научно обоснованной информации об историко-культурном наследии, боевых подвигах и трудовых свершениях белорусского народа, важных исторических событиях, памятных местах, их роли и значимости в становлении белорусской государственности в целях формирования гражданственности и патриотизма, уважительного и ответственного отношения к историческому прошлому и его сохранения.





Также целью «Знания» станет «противодействие фальсификации истории, распространению деструктивных идеологических доктрин, формирование осознанной гражданской позиции».