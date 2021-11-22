"Знание" под руководством пропагандиста Гигина будет "противодействовать фальсификации истории"
Теперь услуги общества «Знание», которое недавно возглавил Вадим Гигин, будут закупаться по упрощенной процедуре. Также ему предоставят бесплатные помещения для работы и поручат новые задачи.
Фото: sb.by
Недавно был подписан указ, пишет Thinktanks.by, который открывает новые возможности для общественного объединения «Знание».
На протяжении ближайших двух лет государственные организации и учреждения будут закупать работы и услуги «Знания» по процедуре закупки из одного источника. То есть без возможности поучаствовать в тендере конкурентам.
Кроме того, центральному офису объединения и его региональным структурам на 2021-22 годы выделят бесплатно помещения для работы.
Также указ значительно расширяет сферу деятельности объединения.
Теперь «Знание» будет заниматься «популяризацией отечественной истории, распространением научно обоснованной информации об историко-культурном наследии, боевых подвигах и трудовых свершениях белорусского народа, важных исторических событиях, памятных местах, их роли и значимости в становлении белорусской государственности в целях формирования гражданственности и патриотизма, уважительного и ответственного отношения к историческому прошлому и его сохранения.
Также целью «Знания» станет «противодействие фальсификации истории, распространению деструктивных идеологических доктрин, формирование осознанной гражданской позиции».
08:53 24/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение