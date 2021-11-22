+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Знание" под руководством пропагандиста Гигина будет "противодействовать фальсификации истории"

Теперь услуги общества «Знание», которое недавно возглавил Вадим Гигин, будут закупаться по упрощенной процедуре. Также ему предоставят бесплатные помещения для работы и поручат новые задачи.

Фото: sb.by

Недавно был подписан указ, пишет Thinktanks.by, который открывает новые возможности для общественного объединения «Знание».

На протяжении ближайших двух лет государственные организации и учреждения будут закупать работы и услуги «Знания» по процедуре закупки из одного источника. То есть без возможности поучаствовать в тендере конкурентам.

Кроме того, центральному офису объединения и его региональным структурам на 2021-22 годы выделят бесплатно помещения для работы.

Также указ значительно расширяет сферу деятельности объединения.

Теперь «Знание» будет заниматься «популяризацией отечественной истории, распространением научно обоснованной информации об историко-культурном наследии, боевых подвигах и трудовых свершениях белорусского народа, важных исторических событиях, памятных местах, их роли и значимости в становлении белорусской государственности в целях формирования гражданственности и патриотизма, уважительного и ответственного отношения к историческому прошлому и его сохранения.

Также целью «Знания» станет «противодействие фальсификации истории, распространению деструктивных идеологических доктрин, формирование осознанной гражданской позиции».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]