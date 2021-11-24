После первого брака, закончившегося разводом в 2009 году, Алеся Ярмоленко вновь вышла замуж спустя 2 года. Новым избранником девушки стал владелец белорусского музыкального канала «БелМузТВ». В 2016 году у пары появился ребенок. Для певицы это уже второй сын.

Именно по этой причине Алеся на какое-то время выбыла из публичной жизни.

Сейчас певица продолжает работать с коллективом «Сябры», пишет Blizko.by, время от времени появляясь на концертных площадках и в различных телевизионных шоу. Кстати, недавно, 21 ноября, на экранах появился новый выпуск программы «Две звезды. Отцы и дети», в котором приняла участие Алеся Ярмоленко вместе со своим звездным папой.

Фото: sputnik.by, eg.ru



