







Романов имеет инвалидность вследствие онкологического заболевания.





«Все слава богу! Относились ко мне в колонии хорошо. Со здоровьем тоже более-менее. Еду домой. Я в колонии получил за это время 10 тысяч писем! Это мешок огромный, к сожалению, я столько не мог забрать с собой», — рассказал он «Радые Свабода» после освобождения.





Алексей Романов живет в Гомеле, как волонтер работал в команде Светланы Тихановской, участвовал в агитации. На пикете в Хойниках Алексей высказался об Александре Лукашенко. Следствие и суд трактовали это как «оскорбление президента». Был осужден на 1 год лишения свободы.





Отбывал срок в колонии в Глубоком. Там у него произошел рецидив заболевания. Лечился в республиканском тюремном госпитале.







