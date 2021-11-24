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Политзаключенный с онкологическим заболеванием Алексей Романов вышел на свободу

Политзаключенный с онкологическим заболеванием Алексей Романов отбывал срок в Глубоком за «оскорбление Лукашенко». Во вторник вышел на свободу.



Романов имеет инвалидность вследствие онкологического заболевания.

«Все слава богу! Относились ко мне в колонии хорошо. Со здоровьем тоже более-менее. Еду домой. Я в колонии получил за это время 10 тысяч писем! Это мешок огромный, к сожалению, я столько не мог забрать с собой», — рассказал он «Радые Свабода» после освобождения.

Алексей Романов живет в Гомеле, как волонтер работал в команде Светланы Тихановской, участвовал в агитации. На пикете в Хойниках Алексей высказался об Александре Лукашенко. Следствие и суд трактовали это как «оскорбление президента». Был осужден на 1 год лишения свободы.

Отбывал срок в колонии в Глубоком. Там у него произошел рецидив заболевания. Лечился в республиканском тюремном госпитале.
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