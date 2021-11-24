Команда КВН БГУ снова вместе. Но лишь на один вечер. Фото: kvn.ru





В ноябре 2021 года у Клуба веселых и находчивых двойной юбилей - 8 ноября сам КВН отметил 60-летие, а его бессменному капитану Александру Маслякову 24 ноября - 80.





Накануне дня рождения Маслякова в Москве в Crocus City Hall состоялась игра, посвященная юбилею КВН, пишет Belarus.kp.ru. На сцену вышли топовые команды клуба, в их числе - сборная БГУ - почти в том же составе, что и 20 лет назад, и сборная РУДН, в составе которой выступил известный белорусский певец Петр Елфимов.





В жюри в этот вечер заседали Константин Эрнст, Юлий Гусман, Юлия Пересильд, Сергей Шнуров, Геннадий Хазанов и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Игру открывало видеообращение Владимира Путина, в котором он поздравил кавээнщиков с юбилеем.





За кулисами шоу никто не делил кавээнщиков на команды - они все были одной командой. Фото: Татьяна Космачева





К слову, это мероприятие проходило в формате COVID-FREE. То есть помимо билетов, зрителям было необходимо предъявить паспорт с соответствующим ему QR-кодом, свидетельствующим либо о прививке от коронавируса, либо о том, что человек переболел им в последние 6 месяцев. Также зрителей обязали использовать маски.





Команда КВН БГУ вышла на сцену в узнаваемых желтых майках под черными пиджаками и сразу же зажгла зал. Белорусы шутили про 2001 год, про Шнурова и аликапс, про Путина и Богомолова. Песня, ради которой они вернулись в КВН, звучала на мотив "песняровской" «Беловежской пущи».





Сборная БГУ - дважды чемпион Высшей Лиги КВН. В финале 1999-го она обыграла сборную Санкт-Петербурга и «Новых армян», а в 2001-м повторила успех, победив «Утомлённых солнцем». И стала первым чемпионом клуба в новом веке, а также единственной командой, ставшей чемпионом как в XX, так и в XXI веке. А еще 20 лет назад команда получила «Большой Кивин в золотом» на музыкальном юрмальском фестивале.





А выступление команды РУДН украсило пение Петра Елфимова.





Петр Елфимов выступил на юбилее КВН за команду РУДН - Российского университета дружбы народов. Фото: Facebook.





Финалом стало вручение наград. Юбилейный кубок получила сборная БГУ.







