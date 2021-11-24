+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ГУБОПиК хочет лишать «экстремистов» гражданства по факту рождения

В Беларуси могут ввести практику лишения гражданства, приобретенного по факту рождения. Также предлагается конфисковывать собственность «экстремистов».

ГУБОПиК хочет лишать «экстремистов» гражданства по факту рождения
ГУБОПиК. фото: Елена Таборко, mlyn.by
Об этом рассказал в интервью Mlyn.by начальник ГУБОПиК полковник милиции Андрей Паршин.

Он признался, пишет Reform.by, что его подразделение вместе с другими госорганами выступило с законодательной инициативой о лишении «экстремистов» гражданства вне зависимости от способа его приобретения.


«В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства», — заявил Паршин.

Он также выступил за безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, признанные властями экстремистскими, и предложил отбирать собственность у «экстремистов».

«Также считаем необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества», — сказал глава ГУБОПиК.

Отметим, статья 10 действующей Конституции гласит, что «никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство». Однако в той же главе сообщается, что приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом. В этом году был принят обновленный закон «О гражданстве Республики Беларусь». В законе появилась норма о том, что гражданства могут быть лишены натурализованные лица за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси.

«Экстремистами» современная белорусская официальная пропаганда называет оппонентов режима Александра Лукашенко.

Глава ГУБОПиК Андрей Паршин. фото: Елена Таборко, mlyn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]