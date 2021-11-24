Андрей Паршин. Об этом рассказал в интервью Mlyn.by начальник ГУБОПиК полковник милиции





Он признался, пишет Reform.by, что его подразделение вместе с другими госорганами выступило с законодательной инициативой о лишении «экстремистов» гражданства вне зависимости от способа его приобретения.









«В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства. В частности, полагаем, что гражданство Республики Беларусь может быть утрачено лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа приобретения гражданства», — заявил Паршин.





Он также выступил за безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, признанные властями экстремистскими, и предложил отбирать собственность у «экстремистов».





«Также считаем необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества», — сказал глава ГУБОПиК.





Отметим, статья 10 действующей Конституции гласит, что «никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство». Однако в той же главе сообщается, что приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом. В этом году был принят обновленный закон «О гражданстве Республики Беларусь». В законе появилась норма о том, что гражданства могут быть лишены натурализованные лица за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси.





«Экстремистами» современная белорусская официальная пропаганда называет оппонентов режима Александра Лукашенко.



