Белорусский телеведущий Денис Дудинский, который после выборов уволился с государственного ТВ и уехал впоследствии в Украину после обысков, только сейчас нашел работу в соседней стране. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Напомним, что шоумен покинул Беларусь вместе со своей супругой Екатериной Раецкой в июне 2021-го года. Тогда он сообщал, что уехал экстренно, взяв с собой лишь необходимые вещи. Это произошло после того, как к ним в квартиру с обыском пришли из КГК.

Дудинский признавался тогда, что пока он без работы. Однако теперь он уже устроился.

Телеведущий решил пошутить на эту тему и оставил юмористический пост в соцсети.

«Так и напишите – беглые беларуские ведущие работают за еду! В этих Европах и Украинах им ниплотють... Ну, паспорта хоть не отбирают, плетьми не бьют, на цепь не сажают – и на том спасибо», – написал Дудинский.

«Это вы перед выходом на плантацию клубники или уже после? Шикарно выглядите!», «За печеньки от гос.депа… всё про вас знаем!», «Судя по тому, как вы выглядите, питание у вас полноценное и сбалансированное», «Шикарный кадр», «Желаем Вам счастья!!! Очень радостно видеть, что у Вас все хорошо!!!» – написали поклонники Дудинского в комментариях под постом.

Добавим, что ранее он опубликовал пост из студии программы «Нацiональний ранок», отметив, что «Раньше говорил: «Добрай раніцы, Беларусь!». Теперь говорю: «Доброго ранку, Україна!»





Фото: instagram / dudinski_denis



