Мужчина умер через несколько часов в больнице. Железнодорожное полотно пенсионер пересекал вне пешеходного перехода. По предварительной информации, он возвращался из магазина домой и хотел сократить дорогу.

В этот же день вблизи железнодорожной станции Пинск был найден с тяжелыми травмами раненый 46-летний мужчина. Он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. По характеру телесных повреждений следователи предполагают, что мужчину травмировал поезд. Точную причину же установит судебно-медицинская экспертиза, пишет intex-press.by







