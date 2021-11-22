Два человека попали под поезда в Пинске за один день
Гузовой поезд Брест — Лунинец 20 ноября сбил 81-летнего жителя Пинска вблизи железнодорожной станции Пинск, пишет БЕЛТА со ссылкой на Романа Зармаева, официального представителя УСК по Брестской области.
Мужчина умер через несколько часов в больнице. Железнодорожное полотно пенсионер пересекал вне пешеходного перехода. По предварительной информации, он возвращался из магазина домой и хотел сократить дорогу.
В этот же день вблизи железнодорожной станции Пинск был найден с тяжелыми травмами раненый 46-летний мужчина. Он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. По характеру телесных повреждений следователи предполагают, что мужчину травмировал поезд. Точную причину же установит судебно-медицинская экспертиза, пишет intex-press.by
21:38 23/11/2021
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