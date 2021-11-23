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В Гомеле суд приговорил экс‑милиционера к 3 месяцам ареста за слив личных данных коллег

22 ноября суд Советского района Гомеля приговорил 30-летнего бывшего милиционера Владимира Кошко к 3 месяцам ареста за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и личных данных (части 1 и 2 статьи 203.1 УК), сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В Гомеле суд приговорил экс‑милиционера к 3 месяцам ареста за слив личных данных коллег
Как уточняет незарегистрированный правозащитный центр «Вясна», Кошко признали виновным в раскрытии личных данных 27 милиционеров.

По версии следствия, информация о сотрудниках попала в открытый доступ осенью 2020 года. Утверждается, что Кошко собирал информацию о частной жизни бывших коллег с августа того же года, а потом передавал личные данные администраторам телеграм-каналов, признанных экстремистскими, из «ненависти к милиции».

В телеграм-каналах публиковали фотографии сотрудников с полным именем, местом работы, номером телефона и ссылками на соцсети, иногда с номером машины, датой рождения или данными родственников. Следствие утверждает, что после публикаций сотрудникам поступило множество звонков и сообщений, «в том числе оскорблений и угроз».


В переписке с администраторами каналов обвиняемый Кошко обсуждал возможность побега из страны, утверждает пресс-служба милиции.

«С конца 2019 года он нигде не работает и живет за счет родственников в маленькой комнате под крышей, которую близкие называют "берлогой". Из занятий — компьютерные игры и сборка моделей», — пишет в пресс-служба УВД.

Признал ли обвиняемый свою вину, не уточняется. Кроме ареста, суд обязал Кошко выплатить 13 600 рублей моральной компенсации.
mediazona.by
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