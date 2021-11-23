"Никаких процессуальных действий с ней не совершалось, никто у неё ничего не изымал", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель государственного пограничного комитета Антон Бычковский во вторник.





Он рассказал, что журналистка прибыла рейсом из Стамбула в Национальный аэропорт Минск в понедельник. "При въезде она задекларировала свою цель (поездки - ИФ) как работа в качестве журналиста иностранного СМИ на территории Беларуси. Однако документов, разрешающих такую деятельность у неё не было. В частности, аккредитации министерства иностранных дел", - пояснил Бычковский.









"По этой причине ей было отказано во въезде и рекомендовано решить вопросы, связанные с аккредитацией. В тот же вечер вчера она в 21.40 улетела обратным рейсом в Стамбул", - добавил он.







