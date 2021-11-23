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В Могилеве проведена первая операция по пересадке сердца - она длилась шесть часов

Операция прошла в Могилевской областной клинической больнице и длилась практически 6 часов, всего в операционной было задействовано около 20 человек медицинского персонала.

Оперативное вмешательство проводил главный кардиохирург Беларуси, доктор медицинских наук, академик Белорусской академии медицинских наук Юрий Островский. Сердце пересадили 43-летнему молодому человеку с предельной сердечной недостаточностью, пишет БелТА.


На снимке: врач-анестезиолог-реаниматолог заведующий отделением Владимир Дудко и медсестра-анестизист Наталья Дашкович.
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