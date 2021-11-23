В Могилеве проведена первая операция по пересадке сердца - она длилась шесть часов
Операция прошла в Могилевской областной клинической больнице и длилась практически 6 часов, всего в операционной было задействовано около 20 человек медицинского персонала.
Оперативное вмешательство проводил главный кардиохирург Беларуси, доктор медицинских наук, академик Белорусской академии медицинских наук Юрий Островский. Сердце пересадили 43-летнему молодому человеку с предельной сердечной недостаточностью, пишет БелТА.
На снимке: врач-анестезиолог-реаниматолог заведующий отделением Владимир Дудко и медсестра-анестизист Наталья Дашкович.
20:41 23/11/2021
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