Через две недели после того, как польская сторона закрыла движение фур через самый крупный на белорусско-польской границе пункт пропуска "Кузница-Брузги", очереди на въезд в ЕС на остальных пунктах пропуска выросли в два раза. На некоторых направлениях, чтобы попасть в Европу водителям-дальнобойщикам приходится стоять в очереди по 6-7 дней.





Какая сейчас обстановка на границе, узнала журналистка Sputnik Инна Гришук, которая отправилась в самое сложное место – в очередь из большегрузов, ведущую к пункту пропуска "Привалка-Райгардас" на белорусско-литовской границе.

Взять границу за семь дней

"Я своих дома перед отъездом предупредил, что в сторону Европы границу за семь дней возьму, думаю, за столько же обратно. Чтобы из рейса раньше, чем через полмесяца не ждали", - реалистично рассуждает дальнобойщик Александр, который утром 23 ноября занял очередь из фур к пункту пропуска "Привалка", хвост которой растянулся на 11 километров.

По рации мужчине рассказали, что коллеги водители, которые стоят почти у шлагбаума пограничников на въезде в пункт пропуска, провели в очереди 5-6 дней. Смогут ли они сегодня заехать за шлагбаум – большой вопрос. В лучшем случае, это произойдет утром среды.









"Очередь движется ночью, днем обычно стоим на месте", – объяснил другой водитель, Сергей, его машина стояла в 300 метрах от шлагбаума, в очереди он провел пять суток. Триста метров – вроде небольшое расстояние, но на границе его иногда можно проехать только за 10-12 часов. Чтобы пройти оформление на литовской стороне, уйдет еще не меньше суток. Там все процедуры местная таможня проводит очень медленно.

Так долго границу проходят впервые

Дальнобойщики тяжело вздыхают, предвкушая длительное ожидание, и вспоминают хорошие времена, когда не было кризиса с мигрантами на границе и пункт пропуска "Кузница-Брузги" работал в штатном режиме.

"Раньше мы всегда ездили через белорусско-польскую границу, когда "Кузницу" закрыли, решили попробовать через Литву поехать, думали здесь в "Привалках" быстрее будет, оказалось, еще хуже", – рассказывает водитель Владимир, по незнанию оказавшийся заложником ситуации.

Многие водители, которые раньше пересекали границу только через Польшу, не знали, что в литовском направлении очередь всегда идет медленно. Когда же поток машин, который раньше ехал через "Кузницу-Брузги", распределился по другим пунктам пропуска, в литовском направлении, стало еще сложнее.





Чтобы доехать до шлагбаума белорусских пограничников, нужно стоять в очереди 6 дней, еще сутки уйдут, чтобы пройти неторопливую литовскую таможню

© Sputnik / Инна Гришук





Водитель фуры Алексей добавляет, что еще месяц назад пересечь границу за сутки или двое – это было нормой, три дня стоять в очереди считалось катастрофой.

"Оказывается, бывает и хуже, катастрофа – это здесь семь суток ждать въезда в ЕС. Мне уже объяснили, что здесь очередь сильно тормозят литовцы, которые оформляют машины крайне медленно, а нам приходится ждать, да еще и в таких диких условиях", - отмечает водитель.





Пункт пропуска "Кузница-Брузги" – самый крупным по пропускной способности на белорусской-польской границе. Когда движение через него закрыли, это тут же сказалось на очередях на всей границе Беларуси со странами ЕС. Пункт пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе отличается еще и тем, что здесь нет ни электронной очереди, а на подъезде к нему нет большой стоянки-накопителя, где водители могли бы припарковать фуры в ожидании очереди.

Приходится стоять вдоль дороги и периодически подъезжать вперед. Нормально отдохнуть в таких условиях невозможно.





Водители: "Мы как мигранты, тоже в лесу без воды и еды"

Мужчины шутят и сравнивают себя с мигрантами, которые тоже неделю жили у польской границы в палатках без источника воды и еды.

"Многие ехали на границу с расчетом, что пересекут ее за два-три дня, не брали с собой большого запаса еды и воды. А оказалось, что надо стоять шесть-семь суток. У многих, кто давно приехал, уже закончились продукты. Купить их негде. Здесь только лес и дорога", – говорит дальнобойщик Эдуард.









Водитель Эдуард: триста метров в очереди к пункту пропуска Привалка можно ехать 10-12 часов

© Sputnik / Инна Гришук





У водителей тут же родилась идея, которая появилась после наблюдений за жизнью лагеря мигрантов в транспортно-логистическом центре "Брузги".

"Почему все только о мигрантах заботятся. Мы тоже люди. Пусть бы и сюда стали приезжать автолавки. Поверьте, пользовались бы большим спросом. Выручку мы бы им нормальную здесь на границе сделали. Тут же лес кругом, еду купить негде", – предложили водители фур.





Они объясняют, что в районе границы нет магазинов. Водителям, у которых совсем не осталось еды, приходится отцеплять машину от прицепа и ехать в ближайший магазин, закупать продукты сразу для 5-10 человек. Но это неудобно, да и не всегда безопасно. Отдельный вопрос – это отсутствие элементарных удобств.

"Представьте, каково это неделю жить в маленькой будке машины среди леса, не иметь возможности ни в туалет сходить, ни в душ, ни продукты купить. Вот я взял две булки хлеба, но их на неделю не хватит. Машину здесь развернуть сложно. А на такси в город дорого ездить, так всю зарплату потратишь", – отметил дальнобойщик Станислав.

Видели очереди, но такие – впервые

Все водители, без исключения, на вопрос о том, помнят ли они такую долгую по времени ожидания очередь, говорят, что нет. Самое длительное ожидание было дней на 4-5, да и то, когда у литовских таможенных служб были перебои с работой программ. Сейчас перебоев нет, но ждать приходится дольше.

"Тридцать лет работаю в грузоперевозках, но такое вижу впервые. Это все политики. Прибалты, поляки имеют претензии к Беларуси, а страдают из-за этого простые водители", – отметил один из мужчин в очереди.





Очередь фур в Привалке

© Sputnik / Инна Гришук





Дальнобойщики переживают и за свои заработки. У кого-то фирма платит суточные за дни ожидания на границе. Один водитель рассказал, что он будет получать за каждый день простоя по 50 долларов. Но большинство водителей отмечали, что зарплата зависит только от количества километров, а если машина стоит, то заработки тоже.

"У людей уже заканчивается терпение. Если бы была стоянка-накопитель, здесь было бы спокойнее. Сами посмотрите, длина очередь – 10-12 километров, в ней почти 500 машин. А биотуалеты только на стоянке в двух километрах от пункта пропуска. Да и то, один не работает, а второй чистят очень редко. Биотуалеты здесь должны стоять через каждые 100-200 метров. Что делать водителям? Посмотрите, сколько по свежему снегу тропинок в лес натоптали. Просто у нас другого выхода нет", – отметил дальнобойщик Эдуард.





Лучше не становится

К полудню вторника очередь выросла до 12 километров. Водители объясняют: если скорость оформления не увеличится, она продолжит расти, что будет к выходным – даже страшно представить.

"В понедельник сюда не подъезжало много машин. Сегодня многие фуры уехали на другие пункты пропуска, решили, что не будут так долго ждать. А новые машины подъезжают более активно. К вторнику многие загрузились, оформили все документы и двинулись на границу", – отметил водитель Станислав, добавив, что в ноябре и декабре транспортные потоки через границу всегда увеличиваются из-за рождественских и новогодних праздников.





По состоянию на 16:00 23 ноября выезда из Беларуси в страны ЕС ожидает более 3 тысяч большегрузов, почти две трети из них – в литовском направлении. Возрос поток машин за счет фур, которые раньше ехали в Европу через Польшу, но после миграционного кризиса и закрытия Польшей пункта пропуска "Кузница-Брузги" стали прокладывать альтернативные маршруты через Прибалтику.

Транспортный коллапс и многокилометровые пробки из фур на границе, возникшие на фоне миграционного кризиса, вызываю обеспокоенность не только у белорусских, но и российских транспортных компаний. Это грозит увеличением цен на транспортные услуги. Цена увеличивается за счет более длинного объездного пути, а также за счет длительного ожидания в очередях на границе.