Об этом информирует пресс-служба Главы государства, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Документ вносит изменения в Указ от 25 ноября 2020 г. № 442 «О продлении срока действия документов».





Так, документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2021 г. по 26 марта 2022 г., будут действительны еще в течение 6 месяцев. Перечень таких документов установлен правительством. В течение указанных 6 месяцев граждане в удобное для них время могут обратиться за новым документом. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и не продлевался ранее, то он автоматически будет действителен до 1 июня 2022 г.





Соответствующее решение принято для создания дополнительных мер по предупреждению распространения COVID-19.