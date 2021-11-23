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Срок действия справок и других документов в Беларуси продлили на полгода

В Беларуси продляется срок действия справок и иных документов, выданных гражданам и юридическим лицам при осуществлении административных процедур, в соответствии с Указом Президента № 454.

 Об этом информирует пресс-служба Главы государства, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Документ вносит изменения в Указ от 25 ноября 2020 г. № 442 «О продлении срока действия документов».

Так, документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2021 г. по 26 марта 2022 г., будут действительны еще в течение 6 месяцев. Перечень таких документов установлен правительством. В течение указанных 6 месяцев граждане в удобное для них время могут обратиться за новым документом. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и не продлевался ранее, то он автоматически будет действителен до 1 июня 2022 г.

Соответствующее решение принято для создания дополнительных мер по предупреждению распространения COVID-19.
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