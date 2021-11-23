Павел Дуров в августе получил французское гражданство
Основатель Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Франции.
Фото: Global Look Press)
Согласно документам, решение о присвоении ему гражданства было принято 23 августа, пишет Интерфакс-Запад.
В списке людей, получивших гражданство Франции, указан "Дуров Павел, рожденный 10.10.1984 в Ленинграде".
По данным ряда СМИ, у Дурова, помимо российского гражданства, также имеется гражданство Сент-Китса и Невиса.
18:40 23/11/2021
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