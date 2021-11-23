Согласно документам, решение о присвоении ему гражданства было принято 23 августа, пишет Интерфакс-Запад.





В списке людей, получивших гражданство Франции, указан "Дуров Павел, рожденный 10.10.1984 в Ленинграде".





По данным ряда СМИ, у Дурова, помимо российского гражданства, также имеется гражданство Сент-Китса и Невиса.



