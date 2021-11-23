+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Павел Дуров в августе получил французское гражданство

Основатель Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Франции.

Согласно документам, решение о присвоении ему гражданства было принято 23 августа, пишет Интерфакс-Запад.

В списке людей, получивших гражданство Франции, указан "Дуров Павел, рожденный 10.10.1984 в Ленинграде".

По данным ряда СМИ, у Дурова, помимо российского гражданства, также имеется гражданство Сент-Китса и Невиса.

Фото: Global Look Press)
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]