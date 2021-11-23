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В Витебске спектакль о борьбе против тирании сняли сразу после премьеры

21 ноября в Витебске состоялась премьера постановки «Тиль» об отважном и находчивом предводителе гёзов, сражавшихся против тирании, а сегодня спектакль уже снимают с афиш.

Эта постановка художественного руководителя театра Михаила Краснобаева по пьесе Григория Горина, основанной на романе Шарля Де Костера, готовилась к 95-летию Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, отмечают Народныя навіны Віцебска

В воскресенье, 21 ноября, состоялась торжественная премьера, на которую было приглашено руководство города и области, а также присутствовал министр культуры.

Не ясно, какую крамолу увидели чиновники в спектакле, но, согласно источникам «ННВ», постановку сняли с показов, а директора театра вызвали в столицу.

Подтверждением того, что спектакль «Тиль» попал в опалу, стало то, что он начал исчезать с афиш. На сайте kvitki.by продавались билеты на эту постановку на 11 декабря, но сейчас сообщается об отмене спектакля. В афише самого театра на этот день сейчас уже не стоит никаких спектаклей.
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