Эта постановка художественного руководителя театра Михаила Краснобаева по пьесе Григория Горина, основанной на романе Шарля Де Костера, готовилась к 95-летию Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, отмечают Народныя навіны Віцебска





В воскресенье, 21 ноября, состоялась торжественная премьера, на которую было приглашено руководство города и области, а также присутствовал министр культуры.





Не ясно, какую крамолу увидели чиновники в спектакле, но, согласно источникам «ННВ», постановку сняли с показов, а директора театра вызвали в столицу.





Подтверждением того, что спектакль «Тиль» попал в опалу, стало то, что он начал исчезать с афиш. На сайте kvitki.by продавались билеты на эту постановку на 11 декабря, но сейчас сообщается об отмене спектакля. В афише самого театра на этот день сейчас уже не стоит никаких спектаклей.















