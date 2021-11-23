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В Витебске мужчина сжег случайную знакомую

Случайное знакомство обернулось убийством. Подозреваемый задержан.

В Витебске мужчина сжег случайную знакомую
Подозреваемый и его жертва. Фото: Скриншот камеры видеонаблюдения
В субботу, 20 ноября, на лестничной площадке в одном из домов города с телесными повреждениями и сильными ожогами был обнаружен труп неизвестной женщины, сообщает МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. Оперативники выяснили, что накануне трагедии женщина и предполагаемый преступник познакомились на улице. Потом общение продолжилось за распитием спиртного на лестничной площадке по месту жительства подозреваемого. Во время ссоры мужчина поджег случайную знакомую, после чего скрылся.

Милиционеры установили, что убийство совершил ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений 32-летний местный житель.

При поддержке ОМОНа мужчину задержали.
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