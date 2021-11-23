Не поверите! В Беларуси появился "экстремистский" интернет-магазин антиквариата и сувениров
Суд Октябрьского района Витебска признал экстремистскими материалами информационную продукцию сообщества «ВКонтакте» «Wolfsangel | Магазин антиквариата и сувениров».
Экспертиза нашла там «признаки реабилитации нацизма, пропаганды и публичного демонстрирования, изготовления, распространения нацистской символики», сообщает Генпрокуратура.
Суд решил, что Миниформ должен не только внести сообщество «ВКонтакте» в список экстремистских материалов, но и заблокировать к нему доступ.
По информации Генпрокуратуры, в интернет-магазине продавались портсигары, зажигалки, кольца, флаги, одежда, посуда и другие товары с изображением нацисткой свастики, знаков отличия «СС» и иной запрещенной символики. Все это не имело отношения к театральному, музыкальному, изобразительному искусству, кинематографической деятельности, музейному делу, коллекционированию, изготавливалось на заказ и не представляло историко-культурной ценности.
Сейчас на странице «Wolfsangel | Магазин антиквариата и сувениров» нет никакой информации, кроме фото сообщества, отмечает the-village.me
15:52 23/11/2021
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