Шок! Бывшая блокадница не получила медпомощь из-за коронавируса и сама провела себе операцию
В Выборге в Ленинградской области РФ участница Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда решила провести себе операцию.
Женщина страдала от онкологического заболевания, которое вызвало осложнение в виде асцита, но не могла получить медпомощь из-за того, что заразилась коронавирусом, передают «Такие дела»
Асцит — скопление свободной жидкости в брюшной полости. Чтобы избавиться нее, пенсионерка решила разрезать себе живот ножом. Женщина не знала, выживет ли после такого, поэтому оставила предсмертное письмо дочери и внукам.
Что еще известно:
Комитет по здравоохранению Ленинградской области проводит проверку по факту случившегося. В ведомстве говорят, что сейчас пенсионерка получает всю необходимую помощь.
Источник: snob.ru
14:42 23/11/2021
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