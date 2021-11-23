Женщина страдала от онкологического заболевания, которое вызвало осложнение в виде асцита, но не могла получить медпомощь из-за того, что заразилась коронавирусом, передают «Такие дела»





Асцит — скопление свободной жидкости в брюшной полости. Чтобы избавиться нее, пенсионерка решила разрезать себе живот ножом. Женщина не знала, выживет ли после такого, поэтому оставила предсмертное письмо дочери и внукам.





Что еще известно:

Комитет по здравоохранению Ленинградской области проводит проверку по факту случившегося. В ведомстве говорят, что сейчас пенсионерка получает всю необходимую помощь.