Oops! В продаже появился сыр из "Белоруской области России"
В сети появилось фото сыра из «Белоруской области России». Где он произведен на самом деле, большой вопрос.
Пользователь livejournal разместил у себя фотографию, казалось бы, обычного сыра. Однако, если посмотреть на место производства – возникает ряд вопросов. На этикетке указано, что продукт произведен в «Белоруской области России, г. Брест».
В комментариях жители города, кроме территориальной ошибки, нашли еще несколько неточностей. На этикетке указан индекс Брянской области, а не Бреста, а на улице Свердлова нет никакого завода по производству молочной продукции.
Если это шутка, то плохая.
Источник: blizko.by
13:09 23/11/2021
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