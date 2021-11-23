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Oops! В продаже появился сыр из "Белоруской области России"

В сети появилось фото сыра из «Белоруской области России». Где он произведен на самом деле, большой вопрос.



Пользователь livejournal разместил у себя фотографию, казалось бы, обычного сыра. Однако, если посмотреть на место производства – возникает ряд вопросов. На этикетке указано, что продукт произведен в «Белоруской области России, г. Брест».

В комментариях жители города, кроме территориальной ошибки, нашли еще несколько неточностей. На этикетке указан индекс Брянской области, а не Бреста, а на улице Свердлова нет никакого завода по производству молочной продукции.

Если это шутка, то плохая.
Источник: blizko.by
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