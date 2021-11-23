







Пользователь livejournal разместил у себя фотографию, казалось бы, обычного сыра. Однако, если посмотреть на место производства – возникает ряд вопросов. На этикетке указано, что продукт произведен в «Белоруской области России, г. Брест».





В комментариях жители города, кроме территориальной ошибки, нашли еще несколько неточностей. На этикетке указан индекс Брянской области, а не Бреста, а на улице Свердлова нет никакого завода по производству молочной продукции.





Если это шутка, то плохая.