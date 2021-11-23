



Об этом URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев.





«Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID может быть почти все.





Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток. Также он может вызвать тромбоз, ишемию и инфаркт этой группы нервных клеток», — сказал Павел Хорошев.





Также врач сравнил коронавирус с рассеянным склерозом. «Склероз называют обезьяной всех болезней. У человека может проявляться почти любая неврологическая симптоматика. То же самое можно сказать про коронавирус. Его тоже можно назвать обезьяной всех болезней. Он может вызывать симптоматику в любом месте.





Более того, он может вызывать воспаление, которое может возникнуть в любом органе. Самое страшное — может провоцировать массивное тромбообразование. Они могут забить любые участки сосудистого русла», — отметил невролог.





По его словам, это грозит ишемией и инфарктом тканей.







