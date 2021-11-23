



16 ноября 2021года опубликовано постановление Совета Министров No 661 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. No 1539". Это изменение коснется большинства белорусов ибо затрагивает тему газа.





Постановление изменило ПРАВИЛА пользования газом в быту. Инфобанк посмотрел, какие права и обязанности описываются в новом документе.





Во-первых - при смене собственника или нанимателя квартиры, дома, дачи и т.д. в течении 10 дней после получения документов необходимо будет:





- обеспечить заключение договора газоснабжения





- заключить договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов





- пройти инструктаж по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием.





Кстати, договор газоснабжения вступает в силу после первого подключения к сети: "... Договор газоснабжения вступает в силу с момента первого фактического подключения потребителя газа к газораспределительной системе..."

Но сначала надо заключить договор на техническое обслуживание, ибо без него не получится заключить договор газоснабжения: "... Договор газоснабжения заключается после заключения договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов..."





Самому заменить старую газовую плиту не получится, все работы должны вести специалисты организаций:





"Замену газоиспользующего оборудования в процессе эксплуатации на аналогичное оборудование без изменения его месторасположения и мощности осуществляет газоснабжающая либо обслуживающая организация, с которой потребитель газа заключил договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов, с соблюдением необходимых мер безопасности.





В течение 5 календарных дней после замены газоиспользующего оборудования обслуживающая организация представляет в газоснабжающую организацию информацию об установленном оборудовании с указанием марки, модели, года выпуска оборудования и о фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется) работника обслуживающей организации, выполнившего работы..."





Там, где используют газ для обогрева (общежития, дома) будет назначаться ответственный за безопасную эксплуатацию газового оборудования и этот "ответственный" должен будет проходить соответствующее обучение не реже чем раз в три года.





Помещения надо будет оснастить специальным оборудованием, по аналогии с пожарным извещателем: "... Помещения общежитий и жилых домов, указанных в части первой настоящего пункта, в которых установлено газоиспользующее оборудование, должны быть оснащены системой контроля загазованности"





Очень подробно расписан порядок доступа в помещения с газовым оборудованием работников надзора и сотрудников газоснабжающих организаций, надо будет внимательно проверить удостоверение с фотографией, в некоторых случаях необходимо будет сообщать в милицию:





"...Только при наличии аварии или аварийной ситуации и (или) угрозе их возникновения работники газоснабжающих организаций и органа государственного энергетического и газового надзора (далее – орган госэнергогазнадзора) при предъявлении ими служебного удостоверения с фотографией имеют право на беспрепятственный доступ к газораспределительной системе и системе газопотребления независимо от места их нахождения, если иное не установлено законодательными актами.





При возникновении случаев, указанных в части первой настоящего пункта, доступ к объектам газораспределительной системы, системы газопотребления и газовому оборудованию, находящимся в жилых помещениях и иных законных владениях граждан, осуществляется в присутствии потребителя газа либо иного лица, обеспечившего доступ, а в случае их отсутствия – в присутствии представителей организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или местного исполнительного и распорядительного органа с обязательным уведомлением территориальных органов внутренних дел.





Вред, нанесенный имуществу граждан при проникновении в жилые помещения и иные законные владения, возмещается только при проникновении без достаточных оснований. Основания являются достаточными, если отсутствуют другие способы предупреждения, локализации аварии или аварийной ситуации и ликвидации их последствий..."





Так же прописан порядок расчета за газ. Если у вас стоял уже газовый счетчик, то перевести расчеты на бесприборный учет расхода газа не получится: "Перевод газифицированных жилых домов, квартир, оборудованных приборами индивидуального учета расхода газа, на бесприборный учет расхода газа не допускается.





При безучетном потреблении услуг газоснабжения внесение платы за такие услуги осуществляется в порядке, определенном Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию..."





Прописан и порядок расчета при использовании счетчиков, в том числе при изменении стоимости газа: "... Учет расхода использованного газа осуществляется потребителем газа ежемесячно и по периодам в течение месяца, в которых действуют различные цены на газ.





21. Снятие показаний приборов индивидуального учета расхода газа осуществляется потребителем газа не позднее последнего дня календарного месяца. Данные показания предоставляются для осуществления расчетов за услуги газоснабжения в месяце, следующем за месяцем снятия показаний таких приборов.





22. Расход использованного газа по периодам в течение месяца, в которых действуют различные цены на газ, определяется как разница между показаниями прибора индивидуального учета расхода газа на первое число расчетного месяца и последнюю дату действия определенной цены на газ, а также на начальную дату действия новой цены и последнее число расчетного месяца соответственно. Расход использованного газа по периодам указывается потребителем газа при оплате.





23. Расход использованного газа по периодам в течение месяца, в которых действуют различные цены на газ, при отсутствии прибора индивидуального учета расхода газа рассчитывается пропорционально количеству дней по ценам, действующим в эти периоды.





24. Стоимость использованного газа за период в течение месяца, в котором действуют различные цены на газ, определяется путем умножения цены на газ, установленной в этом периоде, на расход газа в этом периоде.





Стоимость использованного газа за месяц определяется путем сложения сумм стоимости использованного газа в указанные периоды с учетом установленного порядка дифференцированной платы за газ..."





Если у вас переплата по газу, то никаких процентов на это не начисляется, если наоборот недоплата, то про это сообщат почтовым отправлением: «... 26. При обнаружении несоответствия между оплаченным расходом газа и фактически использованным потребителю газа вручается соответствующее уведомление лично либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением.





В случае установления переплаты за использованный газ проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются. Авансовые платежи засчитываются в счет оплаты будущего потребления газа по ценам, действующим в период фактического использования газа. При возможности доступа к прибору индивидуального учета расхода газа снятие показаний газоснабжающей организацией производится без обязательного присутствия потребителя газа..."





В каких случаях вам могут отключить газ?

Обратите особое внимание на этот список, потому что газ могут отключить даже за то, что работник не смог зайти в помещение, где установлена газовая плита, не говоря уже про просрочку оплаты или самовольного подключение оборудования. А остаться без газа это очень неудобно:





"...Газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителей газа в случаях:





- эксплуатации ими газового оборудования, представляющего угрозу для жизни и безопасности граждан (с утечками газа, неисправными автоматикой безопасности, дымовыми и вентиляционными каналами, присоединительными дымоотводами, разрушенными оголовками дымовых труб, при наличии концентрации угарного газа);

локализации аварии или аварийной ситуации и ликвидации их последствий;





- неоплаты или неполной оплаты использованного газа в течение двух и более месяцев подряд;





- неоплаты выполненных газоснабжающей организацией работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию, ремонту газопроводов и газового оборудования, иных работ (услуг) в течение двух и более месяцев с момента их выполнения;





- самовольного подключения и отключения газового оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, перестановки его с применением сварки и иных способов соединения, переподключения его на присоединительный гибкий шланг, разборки газового оборудования и его ремонта, присоединения к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок и других приспособлений;





- отказа от проведения планового технического обслуживания находящихся в пользовании потребителей газа газопроводов-вводов, газового оборудования, внутренних и вводных газопроводов, ИБУ и резервуарных установок;





- повторного в согласованные дату и время непредоставления или уклонения от согласования доступа в жилые и нежилые помещения для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов;





- получения информации о неисправности дымовых и вентиляционных каналов, об отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ;





- прекращения договорных отношений между газоснабжающей организацией и потребителем газа на газоснабжение, между газоснабжающей или обслуживающей организацией и потребителем газа на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов, техническое обслуживание ИБУ и газоиспользующего оборудования, техническое обслуживание резервуарной установки, газового оборудования и газопроводов, техническое обслуживание газопроводов-вводов;





- невыполнения в указанные сроки ранее выданных требований об устранении выявленных нарушений.





Подключение газового оборудования производится при условии устранения нарушений требований, содержащихся в настоящих Правилах, и возмещения затрат газоснабжающей организации по отключению и подключению газового оборудования...".