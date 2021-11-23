Я расскажу, как обманывают на распродажах. Речь пойдет про все распродажи: «черные» пятницы, рождественские скидки и прочие законные и не очень, способы и методы получения денег доверчивых граждан.





Начало

Старт распродаж начинается уже 11 ноября. Это так называемый «День холостяка» от одной из крупнейших торговых площадок мира Aliexpress.





В это время нам обещают фантастические скидки, которые могут достигать 90% на различные товары. Торговая площадка активно продвигается, создавая благодатную почву любителям распродаж.





Через 2 недели после «Дня холостяка» придет Black Friday

Мало кто не слышал про этот мировой тренд, начало предрождественских распродаж в США. В США старт распродаж идет сразу за Днём благодарения. Распродажи будут идти не 1 день, но по традиции максимальные скидки будут именно в пятницу, которая в этом году выпадает на 25 ноября.





Не давая возможности расслабиться, после «черной» пятницы приходит понедельник, но не простой, а Cyber Monday

Изначально, идея заключалась в разделении распродаж оффлайн сектора и онлайн. Маркетологи подумали, что покупатель, после Black Friday, придя в понедельник в офис, будет готов продолжить победное шествие по скидкам, но уже в интернет магазинах.





Все это продолжится до традиционных рождественских распродаж, после которых покупатели получат небольшой отдых, чтобы восстановить дыхание и банковский счет.





Но есть ряд вопросов, которые нет-нет да и задаешь сам себе

Но так ли выгодно покупать в это время?

Нет ли «двойного дна» в распродажах?

На что следует обратить внимание?

Как обезопасить себя?





Поверьте, далеко не все продавцы готовы участвовать в этих схемах, но то, что мошенники всех мастей попробуют это сделать, можете быть уверенными.





Я расскажу вам про основные схемы, которые будут встречаться в той или иной степени каждому покупателю.





Продажа «воздуха»

Это свойственно интернет-торговле, где вы визуально не можете оценить наличие того или иного товара, чем и пользуются мошенники.





Всё просто − под любым предлогом получить от вас оплату/предоплату за товар, которого не существует. Далее оперативно вывести поступившие средства и скрыться.





Второй вариант − завладеть данными вышей карты, чтобы потом опустошить ваш банковский счет, переведя средства с вашей карты на свои счета.





Как обезопасить себя?

Покупать только через проверенные временем магазины и ни в коем случае не поддаваться на заманчивые предложения от неизвестных магазинов.





Покупать через торговые площадки: Amazon, Aliexpress, Zalando и многие другие.





Магазины, которые присутствуют на этих площадках, проходят предварительную проверку самой площадки, которая позволяет отсечь неблагонадежных партнеров.





Не передавать данные карты третьим лицам, а также внимательно следить, куда и какие данные просит вводить магазин. В моей практике были случаи, когда мошенники создавали полную копию известных магазинов, для того, чтобы получить мошенническим путем средства граждан.





Продажа подделок

Очень распространенная сетевая мошенническая схема. Очень часто в последнее время встречается в социальных сетях (Facebook, Instagram и других сетях), которые все чаще становятся торговыми площадками.





Не всегда в этом виноват продавец, не всегда, но очень часто. Если раньше, подделывали в основном одежду и обувь, то теперь, благодаря технологиям и нерадивым производителям, рынок наводнили подделки техники известных брендов.





Если вы делаете покупку онлайн и не имеете возможности предварительно осмотреть изделие, то понять подделка перед вами или оригинальное изделие практически невозможно.





Есть несколько факторов, которые должны вас насторожить.





Стоимость. Крайне низкая стоимость в сравнении с ценами официальных представителей в большинстве своем говорит о том, что перед вами подделка.





Ассортимент. Обычно подделывают топовые вещи, на которые есть повышенный спрос, поэтому магазины, продающие реплики и подделки, имеют очень узкий ассортимент продукции. Очень часто это вообще одна модель, продвигаемая через социальные сети.





Отзывы. Читайте отзывы и на продавца, и на товар. Хороший продавец дорожит репутацией как своего бренда, так и бренда поставщика. У оригинала никогда не будет расхождения между заявленными характеристиками и фактическими.





Продажи некачественных товаров

Думаю, не открою вам секрет, что у каждого продавца есть какое-то количество товара, которое не соответствуют качественным показателям. У кого-то они появляются по вполне естественным причинам, а кто-то на них специализируется.





Причины законных появлений таких товаров:





- возвраты от покупателей;

- заводские браки;

- случайные повреждения на складе.





Но есть и те, кто делает это специально:





- выкупает б/у товары;

- заказывает у поставщика Refurbished (восстановленные) товары





В период ажиотажного спроса, некоторым продавцам приходит в голову «гениальная» идея, продать под видом новой и качественной вещи, товар, который по сути таким не является.





Расчет у них простой − покупателю не до тщательного осмотра, а с учетом того, что большинство товаров покупается в качестве подарка, то и вероятность того, что одариваемый предъявит претензии дарителю, очень мала. В крайнем случае, всегда можно сослаться на техническую ошибку и вернуть деньги. Риск, так сказать, минимальный.





Несколько советов как уменьшить вероятность наступления такого случая:





Документы. Они должны быть без следов исправлений, новые и, конечно же, оригинальные. Уточнить, что они из себя представляют, можно как на официальных сайтах производителя, так и в сервисных центрах или по телефону горячей линии.





Упаковка. Следы вскрытия, повреждения упаковки, множественные потертости, должны сразу охладить вас. Такой товар лучше либо не брать вовсе, либо внимательно ознакомиться со всем его содержимым.





Восстановленный товар в заводских условиях пакуется в отличные от оригинальных упаковок коробки или пакеты. Часто это простая серая коробка с обязательной надписью Refurbished на ней.





Товар. Скрыть следы эксплуатации - крайне дорогое удовольствие, поэтому при внимательном осмотре всегда можно понять, новая это вещи или нет.





Манипуляции с ценами, скидками и акциями

Это самый распространенный вид обмана, к которому прибегали и продолжают это делать 100% продавцов. Вариантов и подходов огромное количество, поэтому поговорим только про основные.





Три популярных обмана, с которым вы точно встретитесь.





Завышенная стоимость.





Да, во время распродаж и максимальных скидок завышенная стоимость довольно частое явление.





Перед большими распродажами продавец повышает цену, а потом от нее делает скидку. Вот и получается, что до начала распродажи товар стоил 100 евро без скидки, а во время 120 евро, но со скидкой в 50%.





Некоторые торговые площадки строго наказывают за это, но ушлые продавцы либо делают это сильно рано, либо создают дополнительный аккаунт, в котором цены изначально завышены, чтобы использовать их во время распродаж.





Как этого избежать?





Фиксировать информацию о цене за несколько недель до распродажи (скриншот, написать на листочке и тд.). Тем самым вы получите отправную точку, по которой будет понятно реальная ли скидка перед вами либо очередной обман.





Использовать специальные приложения так называемые трекеры цен, которые обычно работают с какой-то определенной площадкой, например, для Amazon есть такой трекер цен.





Мониторить аналогичный товар на различных площадках и у различных продавцов, что даст вам объективное представление об актуальной стоимости.





ОТ и ДО





Очень частая манипуляция со стороны продавца, она применима как к стоимости, так и к размеру скидки.





Уверен, что каждый из вас кликал либо переходил по рекламным ссылкам:





«Цены от 1 евро»;

«Скидка до 90%».





Цель – привлечь вас на сайт, а дальше любым способом навязать вам покупку. Советами как избежать спонтанных покупок, можно воспользоваться из предыдущего пункта.





Указание не окончательной стоимости, а процента скидки.





Тоже любимый инструмент продавцов, который без зазрения совести использует если не каждый первый, то каждый второй точно.





Судите сами, что может быть проще написать, что скидка на телевизоры у вас 90%. Многие покупатели, особенно в период больших распродаж, перестают объективно оценивать такие предложения, чем развязывают руки всяким проходимцам.





Главный совет такой − ориентируйтесь ТОЛЬКО на окончательную стоимость. Согласитесь, лучше 99 евро без скидки, чем 150 евро со скидкой в 90% за аналогичный товар.





Несколько советов в качестве заключения

До начала распродаж составить списки желаемых покупок обязательно с актуальными ценами на тот момент.





Это поможет вам избежать не только ненужных трат на бесполезные вещи, но и не переплатить за те, которые действительно необходимы.





Тщательно проверять каждую покупку на предмет брака или признаков эксплуатации.





Не передавать данные вашей карты и другой финансовой информации, которая может быть использована для хищения средств.





Если хотите купить действительно дешево, делайте покупки в межсезонье либо в не сезон. Тюбинги и санки дешевле всего летом, а летняя одежда – зимой.





Не стесняйтесь устраивать аукционы, особенно, если покупки дорогостоящие. Всегда есть шанс, что найдется продавец, который захочет гарантированно продать, пусть и упустив часть прибыли.





Не забывайте, что в распродажах, главное – окончательная стоимость, а не размер скидки.