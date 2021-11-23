Пока западные компании одна за другой вводят в ряды своих амбассадоров трансгендеров, на постсоветском пространстве пользователи соцсетей все еще ратуют за консервативную подачу, пишет marketing.by





В этом на собственном опыте убедился беларуский бренд косметики LuxVisage Cosmetics, разместив 22 ноября в своем Instagram-аккаунте видео с парнем-визажистом.





Особенность поста состояла в том, что Рустем, специалист из Краснодара, демонстрировал один из продуктов беларуского бренда, будучи накрашеным.





За считанные часы ролик набрал более тысячи комментариев. Многие из них - негативные. Пользователи соцсетей успели обвинить бренд в "гей-пропаганде" и сообщить о том, что отписываются или перестанут покупать косметику компании.





Аккаунт Luх Visage на негативные комментарии реагировал вопросом о том, чем недовольных пользователей не устраивают визажисты-мужчины.





Очевидно, пытаясь вывести разгов р в конструктивное русло.





Впрочем, пост получил не только отрицательные отзывы, но и поддержку.





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Бренд не стал рисковать и убрал пост из основной ленты аккаунта, однако сохранил видео в Reels.