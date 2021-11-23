"Толерантность" по-беларуски: косметический бренд разместил пост с накрашенным парнем и "открыл портал в ад"
Неприятие альтернативного образа в нашем обществе - та еще проблема. Особенно, если с образами экспериментируют мужчины.
|
1 из 5
Пока западные компании одна за другой вводят в ряды своих амбассадоров трансгендеров, на постсоветском пространстве пользователи соцсетей все еще ратуют за консервативную подачу, пишет marketing.by
В этом на собственном опыте убедился беларуский бренд косметики LuxVisage Cosmetics, разместив 22 ноября в своем Instagram-аккаунте видео с парнем-визажистом.
Особенность поста состояла в том, что Рустем, специалист из Краснодара, демонстрировал один из продуктов беларуского бренда, будучи накрашеным.
За считанные часы ролик набрал более тысячи комментариев. Многие из них - негативные. Пользователи соцсетей успели обвинить бренд в "гей-пропаганде" и сообщить о том, что отписываются или перестанут покупать косметику компании.
Аккаунт Luх Visage на негативные комментарии реагировал вопросом о том, чем недовольных пользователей не устраивают визажисты-мужчины.
Очевидно, пытаясь вывести разгов р в конструктивное русло.
Впрочем, пост получил не только отрицательные отзывы, но и поддержку.
#1#
Бренд не стал рисковать и убрал пост из основной ленты аккаунта, однако сохранил видео в Reels.
11:10 23/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение