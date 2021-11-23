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Коллапс на границе: число фур впервые превысило 3 тысячи с начала осени

На границе Беларуси с Евросоюзом ожидают выезда около 3100 фур, сообщает Госпогранкомитет.

фото носит иллюстративный характер

Количество фур в очередях ранее в ноябре не превышало 2,5-2,8 тысяч.

На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось свыше 410 фур, "Козловичи" — более 400.

Выезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 170 фур, "Котловка" — 280, перед "Каменным Логом", "Беняконями" и "Привалкой" — более 440-450 фур в каждом.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди стоят более 140 грузовиков, "Урбаны" — свыше 300.

Ранее российский бизнес предупредил правительство РФ о рисках в связи с кризисом на границе ЕС и Беларуси, через которую автотранспорт перевозит около 10% российского импорта. 

Транспортный коллапс перед новогодними праздниками грозит не только перебоями с поставками в Россию разных товаров, но и ростом цен.
Источник: euroradio.fm
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