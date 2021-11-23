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Количество фур в очередях ранее в ноябре не превышало 2,5-2,8 тысяч.





На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось свыше 410 фур, "Козловичи" — более 400.





Выезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 170 фур, "Котловка" — 280, перед "Каменным Логом", "Беняконями" и "Привалкой" — более 440-450 фур в каждом.





На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди стоят более 140 грузовиков, "Урбаны" — свыше 300.









Транспортный коллапс перед новогодними праздниками грозит не только перебоями с поставками в Россию разных товаров, но и ростом цен.



