Представитель МВД: 118 беженцев в индивидуальном порядке покинули Беларусь 22 ноября
118 беженцев в индивидуальном порядке покинули Беларусь 22 ноября, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Только вчера вечером 118 человек убыло из Национального аэропорта. Они вылетели в индивидуальном порядке", - сказал Алексей Бегун.
По его словам, за предоставлением убежища в Беларуси беженцы еще не обращались.
Напомним, что в Европе этих людей беженцами не считают. Их считают мигрантами.
10:35 23/11/2021
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