"Только вчера вечером 118 человек убыло из Национального аэропорта. Они вылетели в индивидуальном порядке", - сказал Алексей Бегун.

По его словам, за предоставлением убежища в Беларуси беженцы еще не обращались.





Напомним, что в Европе этих людей беженцами не считают. Их считают мигрантами.