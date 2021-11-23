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В Минске 71-летняя контролер получила 2 года лишения свободы за незаконные штрафы

В Минске 71-летняя работница КУП «Минсктранс» получила 2 года лишения свободы за незаконное привлечение граждан к административной ответственности за безбилетный проезд.

Как рассказали в прокуратуре Первомайского района Минска, женщина работала контролером. Иногда при выявлении безбилетников без документов она на месте взыскивала с них штраф в размере 13,5 рублей, а постановление о наложении штрафа выписывала на граждан, чьи паспортными данные у нее имелись. 

На контролера возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями»). В свое оправдание она сказала, что таким образом хотела добиться высоких результатов в работе и получить премию. 

Суд назначил пенсионерке наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Исполнение назначенного наказания отсрочено на 2 года. 

Ранее за аналогичное преступление 3 года лишения свободы получил 66-летний контролер.
Newsbel.by
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