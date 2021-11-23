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Происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали "Струма" около 03.00 (04.00 по минскому времени). В автобусе находились 52 человека.





На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.





Профессор клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи Мая Аргирова сообщила, что угрозы для жизни пострадавших нет, они госпитализированы с ожогами и травмами. "Пострадавшие имеют ожоги на руках и лице, ожоги верхних дыхательных путей. Некоторым предстоят операции. Угрозы для их жизни нет", - сказала она в эфире телеканала bTV.





Свои соболезнования выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. "Болгарский премьер Стефан Янев проинформировал меня о большой трагедии на автомагистрали "Струма", там автобус с македонскими номерами попал в катастрофу. Еще надо подтвердить маршрут движения автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования жертвам погибших", - приводит слова Заева агентство БГНЕС.