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В Беларуси к середине недели станет теплее

"В течение рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды. Кратковременный период похолодания к середине недели вновь сменится потеплением, и повышенный температурный фон сохранится до ее конца", - рассказали в Белгидромете.


Во вторник, 23 ноября, ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по западу с дождем. На отдельных участках дорог возможна гололедица. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, местами до минус 10. Днем - от минус 3 до плюс 3.

В среду, 24 ноября, ночью и утром местами по Беларуси, днем по северу пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до плюс 6.

В четверг, 25 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны возможны небольшие дожди. В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем будет 1-6 градусов тепла.

В пятницу, 26 ноября, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3. Днем будет � � нуля до плюс 6, по югу - до плюс 8 градусов.
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