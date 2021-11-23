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578 бриллиантов: Tiffany & Co показал самое дорогое украшение в истории бренда

Ювелирный дом Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в своей истории на всемирной выставки Экспо-2020 в Дубае.


Колье World's Fair украшено бриллиантами весом 180 каратов с центральным бриллиантом весом 80 каратов, который получил название «Имперский», сообщает WWD. 

По оценкам экспертов, пишет CentralAsia, стоимость украшения оценивается в $20–30 млн, хотя сама компания не стала озвучивать цену изделия на презентации. Это самое дорогое изделие в истории Tiffany & Co после знаменитого желтого бриллианта Tiffany Diamond весом 128,54 карата. 

Вдохновением для дизайна World's Fair послужило колье Tiffany, созданное для Всемирной выставки 1939 года: оно было усыпано бриллиантами весом более 200 каратов и стоило $557 тыс. В современной версии колье украшено 578 бриллиантами, включая центральный «Имперский». Работа над изделием заняла два года с момента задумки до воплощения.

Планы по созданию украшения были раскрыты еще в январе, когда Tiffany & Co приобрел бриллиант овальной огранки весом более 80 каратов с превосходными геммологическими параметрами (цвет D, чистота IF). Камень стал крупнейшим из когда-либо купленных брендом на продажу. «Имперский» бриллиант был добыт в Ботсване, огранен и отполирован в Израиле и установлен в мастерской Tiffany в Нью-Йорке.

Как сообщает WWD, в настоящее время изделие доступно для продажи. Отмечается, что «Имперский» бриллиант можно извлечь из колье и установить на кольцо. Покупатель World's Fair получит пожизненное обслуживание — ювелир Tiffany всегда будет на связи, чтобы переделать изделие из ожерелья в кольцо или наоборот.
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