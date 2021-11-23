







Об этом сообщил еврокомиссар Оливер Варгелий перед началом Венской конференции по Беларуси.





«Еврокомиссар Оливер Варгелий поприветствовал Светлану Тихановскую перед началом конференции и дал апдейт по завозу бесплатных вакцин в Беларусь: в дело вошел ВОЗ, нужно дособирать миллион вакцин и Европа уже близка к этому. Он еще раз подчеркнул, что вакцины – это не вопрос политики, а вопрос жизней белорусов», - говорится в сообщении.



