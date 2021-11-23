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Набросился на человека с ножом – и на свободе!

И это при том, что сегодня за неосторожный лайк в интернете можно попасть за решетку.

Набросился на человека с ножом – и на свободе!
На днях Следственный комитет распространил новость о том, как десятилетний Матвей Лапов из Витебска помог раскрыть преступление.

В пятницу четверокласснику вручил ценный подарок за помощь следствию начальник Витебского городского отдела Следственного комитета Дмитрий Казаков.

«Днем 13 мая этого года, возвращаясь домой после школы, Матвей нашел в траве нож с красивой гравировкой и подобрал его, – рассказал подробности Следственный комитет. – Когда мальчик дома показал родственникам находку со следами крови, последние позвонили в милицию. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая установила, что несколько часов назад с применением этого ножа совершено преступление. По данным следствия, 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на остановке общественного транспорта в Витебске беспричинно в присутствии посторонних высказывался нецензурной бранью в адрес 18-летнего молодого человека, угрожал ножом и затеял с ним драку. Другу потерпевшего удалось выбить нож из руки нападавшего и выбросить его в траву, после чего ребята ушли с места происшествия».

Хулигана задержали, допросили, к материалам уголовного дела приобщили вещдоки, фото с места преступления с лужами крови и записи с камер наблюдения. Обвиняемому светит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, во время совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, – информирует Следственный комитет. – По результатам расследования 45-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд».

Мальчик, который случайно нашел нож и помог следствию в расследовании уголовного дела, конечно, молодец! Но в сообщении Следственного комитета шокирует другое. Разве это нормально, когда один человек бросается на другого с ножом и после этого остается на свободе?

А если этот 45-летний хулиган, которого оставили под подпиской о невыезде, забудет, что обещал себя хорошо вести, вновь напьется, выйдет с ножичком свежим воздухом подышать и уже зарежет соседку, случайного прохожего, набросится в невменяемом состоянии на ребенка? Он ведь даже не под домашним арестом, просто под подпиской о невыезде! И прогулки никто не запрещал. И вряд ли у него из дома все ножи изъяли.

Или следователю для того, чтобы в данном случае выбрать более строгую меру пресечения, надо, чтобы хулиган-пропойца кого-то не просто ранил, а убил?

Получается, что журналисты Андрей Скурко и Егор Мартинович, которым предъявили обвинение в нанесении имущественного ущерба без признаков хищения и которым грозит «химия» или до пяти лет колонии, более опасны для общества, чем агрессивный выпивоха с ножом в руках?

Получается, что подписка на телеграм-каналы или репост информации с сайтов, признанных экстремистскими, сегодня несут гораздо большую общественную угрозу, чем размахивание ножом перед носом случайного прохожего? Ведь за лайки и репосты без долгих разбирательств почти конвейером людей отправляют за решетку. А за особо злостное хулиганство – всего лишь требуют надлежащего поведения и запрещают выезд за пределы страны.

Справедливо ли это?

Зачем за решеткой держать десятки журналистов, которые отстаивают свою точку зрения не с ножом в руках, а при помощи слов, фотографий, репортажей, комментариев и интервью? Почему хулиган с ножом может быть дома, а они – нет? Почему не отпустить людей под залог, под домашний арест, под поручительство, под ту же подписку о невыезде? Почему особо злостным хулиганам с ножом – можно, а им – нет?
Источник: Народная Воля
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