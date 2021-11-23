



У некоторых беженцев на белорусско-польской границе нет даже паспорта, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" губернатор Гродненской области Владимир Караник.





По его словам, пишет Sputnik, если мигранты хотят уехать с белорусско-польской границы, им никто не препятствует.





"Но если они ждут открытия гуманитарного коридора, они остаются в лагере. Некоторые говорят: "У меня есть билет, я хочу уехать". Начинают разбираться, выясняется, что не только билета – даже паспорта нет", – сказал Караник.

Он подчеркнул, что в настоящее время стоит задача – обеспечить безопасность мигрантов.





По словам губернатора, ситуация на границе – проблема международного сообщества, его представители должны брать на себя финансовое бремя по содержанию этих людей.





Поэтому он считает, что те, кто способствовал возникновению такой ситуации, должны сейчас садиться за стол переговоров и решать, каким образом компенсировать расходы Беларуси. Тем не менее, самая главная цель – помочь беженцам выйти из трудной жизненной ситуации.





Сколько стоит пребывание мигрантов в Беларуси





Старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при президенте Юлия Абухович отметила ранее, что суточное содержание мигрантов, которые находятся в логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе, обходится стране в 20 тысяч евро.





По ее словам, есть такие затраты, которые просчитать уже невозможно. Это – внеурочная работа медиков, правоохранителей, военных, сотрудников МЧС, журналистов.





Также губернатор подчеркнул, что расходы на содержание беженцев на границе будут подсчитаны и предъявлены, Беларусь намерена требовать компенсации всех расходов.















