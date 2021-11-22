Фото МЧС





В Витебской области пожар, унёсший человеческую жизнь, произошел в Глубокском районе 21 ноября. В 20:48 спасателям сообщили о горящем доме в деревне Протасы-Кукровские.





К приезду пожарных наблюдалось открытое горение дома, пишут ННВ, уже обрушилась крыша и потолок.





В ходе тушения спасатели нашли под слоем обрушившихся строительных конструкций на полу у печи тело 90-летней хозяйки, которая жила одна, сообщается пресс-службой МЧС.





По предварительной версии пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.







