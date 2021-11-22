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Трагедия. 90-летняя старушка сгорела во время пожара в Глубокском районе

Волна пожаров прокатилась по Беларуси с первым похолоданием, за воскресенье от огня в стране погибло 8 человек.

Фото МЧС

В Витебской области пожар, унёсший человеческую жизнь, произошел в Глубокском районе 21 ноября. В 20:48 спасателям сообщили о горящем доме в деревне Протасы-Кукровские.

К приезду пожарных наблюдалось открытое горение дома, пишут ННВ, уже обрушилась крыша и потолок.

В ходе тушения спасатели нашли под слоем обрушившихся строительных конструкций на полу у печи тело 90-летней хозяйки, которая жила одна, сообщается пресс-службой МЧС.

По предварительной версии пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Источник: Зоя Машэка
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