Трагедия. 90-летняя старушка сгорела во время пожара в Глубокском районе
Волна пожаров прокатилась по Беларуси с первым похолоданием, за воскресенье от огня в стране погибло 8 человек.
Фото МЧС
В Витебской области пожар, унёсший человеческую жизнь, произошел в Глубокском районе 21 ноября. В 20:48 спасателям сообщили о горящем доме в деревне Протасы-Кукровские.
К приезду пожарных наблюдалось открытое горение дома, пишут ННВ, уже обрушилась крыша и потолок.
В ходе тушения спасатели нашли под слоем обрушившихся строительных конструкций на полу у печи тело 90-летней хозяйки, которая жила одна, сообщается пресс-службой МЧС.
По предварительной версии пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Источник: Зоя Машэка
07:50 23/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение